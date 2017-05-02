Сын экс-главы Тячевской РГА пытался незаконно вывезти из страны 400 тысяч долларов - Москаль

Незадекларированная наличность была спрятана под запасным колесом Maserati.

Москаль рассказал о финансово-таможенных махинациях семьи экс-главы Тячевской РГА Фейсбук Геннадия Москаля

Пограничная полиция Румынии вечером 1 мая на международном пункте пропуска "Солотвино – Сигету Мармацией" задержала супругов Михаила и Елену Йовдий из Тячевского района Закарпатской области, сообщил глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

Во время осмотра автомобиля Maserati, на котором супруги пересекли украино–румынскую границу, под запасным колесом было обнаружено 400 тысяч долларов незадекларированной наличности. Деньги не были надлежащим образом оформлены ни при выезде из Украины, ни при въезде в Румынию.

При этом Михаил Йовдий является сыном бывшего председателя Тячевской райгосадминистрации, руководителя партии "Единый центр" Василия Йовдия. По данным Геннадия Москаля, автомобиль, на котором вывозили наличные, был приобретен в то самое время, когда Василий Йовдий руководил районом.

"Напоследок вопрос – кто поверит, что наши таможенники не заметили 400 тысяч долларов под запасным колесом? Лично я не верю, поэтому поручил прокуратуре и СБУ провести тщательную проверку данного факта и привлечь их к ответственности. Вообще-то оценку профессиональной слепоты таможенников должно дать руководство Гостаможслужбы. Посмотрим на его реакцию", - резюмировал Москаль.

Как сообщалось ранее, в январе этого года сотрудники Госпогранслужбы совместно с сотрудниками СБУ и работниками таможни предупредили в Сумской области попытку вывоза в Россию радионавигационного устройства, которое используется в составе бортовых систем военных самолетов.