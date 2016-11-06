Сын депутата устроил ДТП в Киеве, разбив патрульный автомобиль и травмировав четверых человек – волонтер

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Пресс-служба группы "Воля народа" подтвердила, что ночью на ул.Борщаговской в Киеве произошло ДТП с участием сына их депутата Игоря Молотка.

Сын депутата устроил ДТП в Киеве

В Киеве сын народного депутата от "Воли народа" Игоря Молотка Денис после полицейской погони устроил ДТП, разбив авто патрульной полиции и еще несколько автомобилей.

Как отмечает волонтер Роман Синицын, сначала Денис Молоток и его товарищ пытались скрыться от патрульных на автомобиле, а затем бросили автомобиль и пытались убежать.

"Сегодня ночью Денис с товарищем устроили пьяные гонки по Киеву на Mercedes GL. Отправили в нокаут Matiz пиццерии Mamamia и Приус патрульной полиции Украины. Отправили 4-х человек в больницу с травмами различной степени тяжести. Бежали от копов. Сначала на Мерседесе, потом, когда его "разули" на повороте - бросили машину и побежали дворами. Не убежали", - написал Синицын на своей странице в Facebook утром в воскресенье, 6 ноября.

В свою очередь пресс-служба группы "Воля народа" подтвердила, что ночью на ул. Борщаговской в Киеве произошло ДТП с участием Дениса Молотка. Ранее информацию о ДТП обнародовало издание "Киев Оперативный".

Сам депутат Игорь Молоток на своей странице в Facebook написал: "Независимо от того, по чьей вине произошло ДТП, выражаю искренние соболезнования пострадавшим. Лечение пострадавших беру на себя. Наряду с этим, никоим образом не буду препятствовать объективному расследованию обстоятельств ДТП".

.