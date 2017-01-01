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Свыше 100 тысяч людей встретили Новый год у главной елки страны

1 января в 14:55

Новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно.

елка
У главной елки страны Новый 2017 год встретили свыше 100 тысяч человек

Более 100 тысяч киевлян и гостей украинской столицы встречали Новый 2017 год на Софийской площади, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Во время развлекательного шоу возле главной елки Украины выступили Государственный академический эстрадно-симфонический оркестр Украины, звезды украинской академической, эстрадной, джазовой и народной музыки.

По информации столичных спасателей, новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно — в подразделения коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций в течение ночи не поступило ни одного вызова для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий и других спасательных мероприятий.

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Ранее ZN.UA собрало видеозаписи новогодних фейерверков в городах Киев, Окленд, Сидней, Токио, Дубай, Париж, Лондон, Кейп Таун, Рио-де-Жанейро и Нью-Йорк.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Киев Украина елка
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