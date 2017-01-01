Свыше 100 тысяч людей встретили Новый год у главной елки страны

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно.

У главной елки страны Новый 2017 год встретили свыше 100 тысяч человек

Более 100 тысяч киевлян и гостей украинской столицы встречали Новый 2017 год на Софийской площади, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Во время развлекательного шоу возле главной елки Украины выступили Государственный академический эстрадно-симфонический оркестр Украины, звезды украинской академической, эстрадной, джазовой и народной музыки.

По информации столичных спасателей, новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно — в подразделения коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций в течение ночи не поступило ни одного вызова для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий и других спасательных мероприятий.

Ранее ZN.UA собрало видеозаписи новогодних фейерверков в городах Киев, Окленд, Сидней, Токио, Дубай, Париж, Лондон, Кейп Таун, Рио-де-Жанейро и Нью-Йорк.