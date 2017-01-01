Свыше 100 тысяч людей встретили Новый год у главной елки страны

Новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно.
Более 100 тысяч киевлян и гостей украинской столицы встречали Новый 2017 год на Софийской площади, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Во время развлекательного шоу возле главной елки Украины выступили Государственный академический эстрадно-симфонический оркестр Украины, звезды украинской академической, эстрадной, джазовой и народной музыки.
По информации столичных спасателей, новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно — в подразделения коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций в течение ночи не поступило ни одного вызова для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий и других спасательных мероприятий.
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