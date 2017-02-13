Сутки в зоне АТО прошли без потерь

Один украинский военный получил ранения.

Среди украинских военных погибших нет mil.gov.ua

В течение минувших суток ни один украинский военный не погиб, один боец получил ранения в результате боевых действий на востоке Украины, сообщил спикер Министерства обороны по вопросамАлександр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, один военнослужащий получил ранения в Авдеевке", - сообщил он во время брифинга.

На луганском направлении боевики в Попаснянском районе четыре раза открывали огонь из пулеметов и гранатометов. Один обстрел производился утром, остальные вечером между 21:00 и 23:00 часами. На остальных участках направления вчера было спокойно.

На донецком направлении обстановка остается неизменной. Большинство вражеских обстрелов сосредоточено на возле Авдеевки – боевые действия здесь велись около восьми часов. При этом боевики использовали минометы. На участке фронта Верхнеторецкое – Новоселовка Вторая оккупанты четыре раза открывали огонь из минометов и легкого вооружения. Каждый обстрел длился от 20 минут до одного часа. Неспокойно было и на Светлодарской дуге, под Горловкой и в Донецком аэропорту. В Троицком и Каменке работали вражеские снайперы, а по позиции шахта "Бутовка" – БМП. Всего за минувшие сутки на донецком направлении зафиксирован 21 вражеский обстрел, в том числе шесть минометных.

На мариупольском направлении ситуация также не изменилась. Боевики обстреливают позиции украинских военных практически по всей линии фронта, эпизодически применяя тяжелое вооружение. Их активность традиционно начинается на рассвете и усиливается вечером. По позициям бойцов ВСУ оккупанты выпустили не менее 27 мин. Наибольшее количество вооруженных инцидентов пришлось на Красногоровку, Новотроицкое, Гнутово и Водяное. Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении зафиксировано 42 вражеских обстрела, в том числе пять минометных.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских сил было нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".