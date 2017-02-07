Сутки в зоне АТО прошли без потерь

Один украинский военный получил ранения.

Несмотря на ожесточенные бои в зоне АТО, минувшие сутки прошли без безвозвратных потерь Facebook/Міністерство оборони України

Один украинский военный получил ранения в результате боевых действий в зонев понедельник, 6 февраля, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, один украинский военнослужащий был ранен во время вражеского минометного обстрела в Верхнеторецком", - сообщил он во время брифинга.

На луганском направлении за прошедшие сутки неспокойно было в Крымском. Боевики под вечер открыли там огонь из минометов, а с наступлением темноты – из ствольной артиллерии. За четыре часа эпизодических обстрелов противник выпустил в сторону сил АТО около 100 минометных мин и более 70 артиллерийских снарядов. В Попаснянском районе боевая активность оккупантов несколько снизилась – за сутки там зафиксировано восемь случаев нарушения "тишины", из них два – с использованием тяжелого вооружения. Коротким минометным обстрелам подверглись позиции украинских военных в Новозвановке и Троицком. Днем боевики стреляли по Желтому и Новотошковскому. В Новотошковском работал вражеский снайпер. В Станично-Луганском районе сохранялась тишина. Всего за сутки на луганском направлении зафиксировано 22 вражеских обстрела. Половина, из тяжелого вооружения, пришлась на Крымское.

На донецком направлении напряженной оставалась обстановка в Авдеевке. Суммарно вражеские обстрелы продолжались с перерывами примерно в 12 часов. Не стреляли в Авдеевке только с 9:00 утра до 15:00 часов дня. До и после этого силы оккупанта активно применяли минометы. Вечером боевики открывали огонь из орудий калибра 152 мм, а после захода солнца совершили более 20 выстрелов из танков. Днем в Авдеевке активно работали вражеские снайперы, а вечером боевики провели минометные обстрелы позиций бойцов ВСУ. Не прекратилась боевая активность оккупанта и в районе Донецкого аэропорта – в Опытном сепаратисты несколько раз открывали огонь из гранатометов и пулеметов, а после захода солнца – из минометов. На Горловском периметре ситуация остается стабильной, без изменений. Засветло боевики провоцируют украинских военных на открытие огня в ответ, а с наступлением темноты применяют тяжелое вооружение, включая минометы. Оккупанты также обстреляли украинские позиции в Курдюмовке, к северу от Горловки. На Светлодарськой дуге оккупанты продолжают стрелять из минометов. Всего за минувшие сутки на донецком направлении зафиксировано 32 вражеских обстрела, половина – из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении в 6:30 утра оккупанты начали массированный артиллерийско-минометный обстрел Широкино и Лебединского, и прекратили через два часа. По этим же позициям работали вражеские танки. Второй, менее мощный, вражеский обстрел на этом же участке произошел уже вечером. Оккупанты применили пушки и минометные установки. Режим "тишины" противник нарушал также в Водяном, Гнутово, Павлополе, Богдановке, Новотроицком и Марьинке. При этом почти все обстрелы здесь велись из стрелкового оружия, минометы почти не использовались. Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении зафиксировано 24 вражеских обстрела, треть – из тяжелого вооружения.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских сил было нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".