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Сутки в зоне АТО обошлись без потерь

16 апреля в 14:45

Неспокойно было на донецком и мариупольском направлениях.

потери ранения
За сутки в зоне АТО не пострадал ни один украинский защитник
Пресс-центр АТО/Facebook
В течение минувших суток, 15 апреля, в результате боевых действий на востоке Украины ни один украинский военный не пострадал, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник. Погибших в рядах ВСУ нет.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших и раненых в рядах украинских войск нет", - сказал он на брифинге в Киеве в воскресенье.

На луганском направлении до рассвета были зафиксированы две вражеских обстрела – в Лобачевом и Новоалександровке. Тяжелое вооружение боевики не применяли.

На донецком направлении основные боевые действия развернулись в районе Авдеевки между 20:00 и 24:00. Неспокойно было и на светлодарской дуге, вблизи Каменки и Донецкого аэропорта. Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло десять вражеских обстрелов, в частности два снайперских.

На мариупольском направлении оккупанты из минометов трижды обстреляли позиции сил АТО в темное время суток. Львиная доля обстрелов приходится на участок фронта Павлополь – Широкино, где боевики открывали огонь и днем, и ночью. Здесь, кроме легкого вооружения, они применяли также бронетехнику. Всего вчера на мариупольском направлении зафиксировано 17 вражеских обстрелов.

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Напомним, накануне террористы 16 раз обстреляли силы АТО, вопреки "пасхальному" перемирию.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям о полном прекращении огня накануне пасахальных праздников.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ военный
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