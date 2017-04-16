Сутки в зоне АТО обошлись без потерь

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Неспокойно было на донецком и мариупольском направлениях.

За сутки в зоне АТО не пострадал ни один украинский защитник Пресс-центр АТО/Facebook

В течение минувших суток, 15 апреля, в результатени один украинский военный не пострадал, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник. Погибших в рядах ВСУ нет.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших и раненых в рядах украинских войск нет", - сказал он на брифинге в Киеве в воскресенье.

На луганском направлении до рассвета были зафиксированы две вражеских обстрела – в Лобачевом и Новоалександровке. Тяжелое вооружение боевики не применяли.

На донецком направлении основные боевые действия развернулись в районе Авдеевки между 20:00 и 24:00. Неспокойно было и на светлодарской дуге, вблизи Каменки и Донецкого аэропорта. Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло десять вражеских обстрелов, в частности два снайперских.

На мариупольском направлении оккупанты из минометов трижды обстреляли позиции сил АТО в темное время суток. Львиная доля обстрелов приходится на участок фронта Павлополь – Широкино, где боевики открывали огонь и днем, и ночью. Здесь, кроме легкого вооружения, они применяли также бронетехнику. Всего вчера на мариупольском направлении зафиксировано 17 вражеских обстрелов.

Напомним, накануне террористы 16 раз обстреляли силы АТО, вопреки "пасхальному" перемирию.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям о полном прекращении огня накануне пасахальных праздников.