Сутки в АТО прошли без потерь и ранений для украинских сил

Лысенко на брифинге сообщил "хорошие новости".

Сутки прошли без потерь для украинских военных в зоне АТО. president.gov.ua

В течении прошлых суток в зоне АТО ни один украинский военный не погиб и не был ранен в ходе жестких боевых действий.

В этом на брифинге заверил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, сообщает Укринформ.

"У нас есть хорошие новости: за минувшие сутки вследствие активных боевых действий ни один из украинских военнослужащих не погиб и не получил ранения", - сказал Лысенко.

Ранее штаб сообщал, что вчера бойовики применили под Авдеевкой танк и минометы, силы АТО открыли огонь в ответ. Из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометов и пулеметов враг обстреливал защитников Луганского. Из 82 мм минометов, гранатометов и пулеметов обстреливали позиции сил АТО возле Верхньоторецького.