Сутки в АТО прошли без потерь

Ситуация оставалась напряженной на донецком направлении и подступах к Мариуполю.

Ни один украинский военный в зоне АТО не пострадал Полк "Азов"/Facebook

Ни один украинский военных не погиб и не получил ранений в результате боевых действий в зонев среду, 8 февраля, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не один не был ранен", - сообщил он во время брифинга.

На луганском направлении боевики из артиллерии обстреляли Крымское. По позициям украинских военных было выпушено около 90 снарядов. Оккупанты из минометов нарушали режим "тишины" в Попаснянском районе, районе Бахмутской трассы и в Малиновом к северу от Станицы Луганской. Всего за минувшие сутки на луганском направлении зафиксировано 25 вражеских обстрелов, треть – из тяжелого вооружения.

На донецком направлении обстановка остается напряженной вдоль всей линии столкновения. Боевики активно использовали тяжелое вооружение и днем, и ночью. Самыми горячими точками этого направления стали Авдеевка и ее околицы, а также Светлодарская дуга. Здесь оккупанты активизировались во второй половине дня и до поздней ночи обстреливали позиции бойцов ВСУ из минометов, пушек и танков. Всего за минувшие сутки на донецком направлении зафиксировано 33 вражеских обстрела, треть – из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении ситуация остается напряженной на подступах к Мариуполю – в Лебединском и Широкино. В течение всего дня боевики обстреливали район из стрелкового оружия, эпизодически – из минометов калибра 82 мм, а вечером – только из минометов. В Марьинке оккупанты нарушали режим "тишины" трижды, в двух случаях – из тяжелого вооружения. Всего за минувшие сутки на и мариупольском направлении зафиксировано 24 вражеских обстрела, десять – из тяжелого вооружения.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских сил было нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".