Сущенко внесли в список по обмену заложников

Главе СБУ пока сложно комментировать вопрос о судьбе Сущенко.

СБУ будет рассматривать варианты обмена Сущенко ТАСС

Незаконно схваченный и арестованный в Москве украинский журналиствнесен в список заложников, подлежащих обмену, заявил глава СБУ Василий Грицак.

"Мне сложно комментировать вопрос, что будет с Сущенко. Я могу сказать только одно: он внесен в список, который мы составляем в центре по обмену заложников", - цитирует "Укринформ" его слова на пресс-конференции во вторник.

Грицак также заявил, что его ведомство сделает все возможное, чтобы освободить украинского гражданина.

Ранее Адвокат Сущенко Марк Фейгин заявил, что рассчитывает на обмен украинского журналиста на русского шпиона Виктора Павленко.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж".

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.