Сущенко российским спецслужбам сдал "друг семьи" - Фейгин

Журналист поддерживал отношения с "другом семьи" во время своих приездов к родственникам в Москву.

Фейгин рассказал, кто сдал Сущенко Артем Атаманюк / LB.ua

заявил его адвокат Марк Фейгин.

Незаконно обвиняемого в РФ в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко российским силовикам "стал" друг семьи,

"Он (Роман Сущенко – ред.) несколько раз приезжал в Москву к своему брату. Поддерживал отношения с другом семьи. Друг семьи просто его сдал. Все", - сказал он в эфире "5 канала" .

При этом, как отмечается, задержание основывалось на свидетельстве одного человека.

Фейгин также добавил, что, как показало время, обмен - это единственный способ освободить Сущенко.

Напомним, 27 октября Московский городской суд отклонил апелляцию на решение об аресте схваченного в России по обвинению в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Украинский консул смог встретиться с Сущенко только 11 октября.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.