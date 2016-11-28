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Сущенко продлили арест до 30 января – адвокат

28 ноября в 12:41

Российский суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить Роману Сущенко меру пресечения.

Роман Сущенко на суде
Арест Сущенко продлен до 30 января 2017 года
Facebook/роман Цимбалюк
Лефортовский суд Москвы продлил арест Роману Сущенко до 30 января 2017 года, сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин. 

 

Ранее Фейгин заявил, что защита Сущенко будет ходатайствовать об изменении ему меры пресечения на домашний арест. Как сообщил в комментарии ZN.UA адвокат журналиста Марк Фейгин, он уже получил в МИД Украины документы, обеспечивающие необходимые условия для содержания Сущенко под домашним арестом. Фейгин, также, предположил, что суд продлит меру пресечения Сущенко в виде ареста на 4 месяца. "Вечером 30 ноября истекает срок предыдущей меры пресечения. Я изучу документы, но, думаю, продление по ходатайству следствия, будет, скорее всего, это будет месяца на 4", - отметил адвокат.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж". 

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На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников.  

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сущенко арест адвокат журналист
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