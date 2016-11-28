Сущенко продлили арест до 30 января – адвокат

Российский суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить Роману Сущенко меру пресечения.

Арест Сущенко продлен до 30 января 2017 года Facebook/роман Цимбалюк

Лефортовский суд Москвы продлил арест Роману Сущенко до 30 января 2017 года, сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин.

Лефортовский суд продлил арест Роману Сущенко до 30 января 2017 года. — Mark Feygin (@mark_feygin) 28 листопада 2016 р.

Ранее Фейгин заявил, что защита Сущенко будет ходатайствовать об изменении ему меры пресечения на домашний арест. Как сообщил в комментарии ZN.UA адвокат журналиста Марк Фейгин, он уже получил в МИД Украины документы, обеспечивающие необходимые условия для содержания Сущенко под домашним арестом. Фейгин, также, предположил, что суд продлит меру пресечения Сущенко в виде ареста на 4 месяца. "Вечером 30 ноября истекает срок предыдущей меры пресечения. Я изучу документы, но, думаю, продление по ходатайству следствия, будет, скорее всего, это будет месяца на 4", - отметил адвокат.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж".

На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.