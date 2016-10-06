Сущенко предъявят обвинение 7 октября - Фейгин

Россия до сих пор не пустила консула к Сущенко.

По словам Фейгина, ФСБ РФ пока никаких доказательств вины Сущенко не предъявляла ТАСС

Россия до сих пор не пустила консула к задержанному в РФ украинскому журналисту Роману Сущенко, а в пятницу, 7 октября, Сущенко предъявят обвинения, об этом в эфире телеканалу "112 Украина" заявил адвокат Марк Фейгин.

"Я вчера вечером уже разговаривал с Геннадием Брескаленко, консулом Украины в Москве, и он мне подтвердил, что так и не получил ответа из следственного управления ФСБ, хотя разговаривал со следователем о его праве посещения Романа Владимировича в СИЗО "Лефортово". Пока на сегодняшний день нет", - заявил он.

Адвокат отметил, что в среду ему не удалось попасть к Сущенко.

"Вчера мне не удалось попасть в СИЗО "Лефортово". Там огромные очереди из адвокатов. Я не вижу здесь какого-то специального действия со стороны администрации СИЗО. Ряд адвокатов просто не попали внутрь следственных кабинетов из-за огромного наплыва следователей и адвокатов, проводили следственные действия очень долго", - сказал он.

"Я сейчас выезжаю. Я сегодня иду в "Лефортово". Надеюсь, что сегодня, если будет легче, сегодня четверг - особый день, банный, может мне все-таки удастся попасть. В любом случае завтра я его увижу, поскольку завтра будет предъявление обвинения", - уточнил Фейгин.

Агентству "Укринформ" Фейгин сообщил, что ФСБ России никаких доказательств вины Сущенко не предоставила. Также он рассказал о кампании, проводимой Кремлем против корреспондента.

"Сейчас совершенно очевидно видна антикампания Кремля против Романа Сущенко. Она идет в России, на Западе – это понятно, привычно, хотя есть некоторые скверные детали. Но особенно беспокоит ситуация с ней в Украине", - сообщил Фейгин.

По его словам, дело даже не в провокационном заявление представителей Оппозиционного блока, применяющих принцип презумпции невиновности не к своем согражданину, а к ФСБ. Тревожит, как в целом быстро, вирусно распространяется, в том числе и в Украине, кремлевский месседж "Нет, там дело "темное", там что-то не так...".

"При этом никаких доказательств вины моего подзащитного следствие ФСБ не представляет. Упор делается на информационное поле. Но и это, к сожалению, приносит некоторые плоды, негативные для нас", - поясняет адвокат.

В России, по его словам, особое внимание уделено распространению указанного месседжа через провластных агентов влияния в правозащитной среде, "сидящей на кремлевских грантах".

"Так что нам предстоит большая, тяжелая работа не только в юридическом пространстве, но и на информационном поле. Власти РФ в данный момент поставили четкую задачу добиться от общественности в "деле Сущенко" если и не поддержки, то по крайне мере нейтралитета. Мы же обязаны перевернуть ситуацию и не дать им выиграть в этом вопросе", - резюмирует Фейгин.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью Оксаны Денисовой с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.