Сущенко обратился к своим коллегам со словами благодарности

В Украину дошло еще одно письмо, написанное украинским журналистом в лефортовском СИЗО.

Сущенко поблагодарил украинских и иностранных журналистов за поддержку Facebook/роман Цимбалюк

Незаконно арестованный в РФ украинский журналистнаписал новое письмо, в котором поблагодарил своих украинских и иностранных коллег за солидарность и поддержку. Текст письма обнародовало агентство "Укринформ".

"Последние полгода судьба дарит мне уникальную возможность оценить и почувствовать силу и глубину журналистской солидарности и поддержки от многих коллег по цеху, профессиональных и общественных организаций. Спасибо вам за эти минуты!" – отметил Сущенко.

Помимо своего рабочего коллектива, журналист поблагодарил парижских коллег: Аллу Лазареву, Анну Чесановскую, Александра Мельника, Галю Аккерман, Юрия Сафронова, Бенуа Виткина, Констанс Борк, Ирину Сомер, корреспондента "1+1" в Берлине Наталью Фибриг и московского корреспондента "УНИАН" Романа Цимбалюка.

Укринформ

Сущенко также поблагодарил за поддержку НСЖУ, Международную и Европейскую федерации журналистов, Европейский альянс информационных агентств, Ассоциацию польских журналистов, организацию "Репортеры без границ" и представителей ПЕН-клуба.

Укринформ

"Я вас искренне благодарю и верю, что скоро наступит тот день, когда смогу поблагодарить вас лично", - заключил журналист.

Ранее родители незаконно удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко получили от него первое письмо, датированное 28 января.

В октябре прошлого года Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж".

На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников.

14 февраля, суд Москвы отклонил апелляционную жалобу стороны защиты украинского журналиста Романа Сущенко, которого удерживают в Лефортовском СИЗО ФСБ столицы РФ, на продление ареста до 30 апреля 2017 года.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на ZN.UA.