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Сущенко не разрешили увидеться с женой

10 января в 17:34

Журналист уже повторно направил заявление.

Роман Сущенко 2
Сущенко не дали повидаться с женой
Lenta.ru
Незаконно удерживаемому в российской тюрьме украинскому журналисту Роману Сущенко не разрешили увидеться с женой, сообщил адвокат Марк Фейгин в комментарии "Громадському радио".

"Роман уже повторно направил заявление о том, чтобы ему предоставили свидание с женой Анжелой Сущенко и дали возможность поговорить по телефону с сыном", - сказал он, отметив, что первоначальное заявление журналиста не было удовлетворено.

Также Фейгин заявил, что получил документ от Минобороны Украины, который подтверждает, что Сущенко не находится на службе ведомства и не является кадровым офицером.

"У меня на руках есть справка из Минобороны Украины из ГУР МО о том, что Роман Сущенко не находится на службе там, не является кадровым офицером. Это документ мы прорабатываем с МИД и будем передавать в материалы следствия, потому что он имеет большое процессуальное значение и для суда, и для предварительного следствия", - добавил адвокат.

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3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж". 15 декабря, Московский городской суд признал законным продление ареста украинского журналиста Романа Сущенко.

На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников.   

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на ZN.UA.

 

По материалам: Громадське радіо
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Тэги Сущенко журналист заявление Минобороны суд
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