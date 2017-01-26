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Сущенко не дают читать украинскую прессу

26 января в 14:34

Задержанным в Лефортовского СИЗО Москвы не выдают украинские печатные издания, несмотря на подписку.

Сущенко
Роману Сущенко не выдают украинскую прессу, на которую он подписан
ФСБ
Незаконно удерживаемый в России украинский журналист Роман Сущенко не получает украинскую прессу в Лефортовском СИЗО Москвы, сообщает "Укринформ" со ссылкой на родственников журналиста.

Несмотря на то, что в подписном каталоге печатных СМИ "Лефортово" представлены не только российские, но и украинские издания, задержанным их не выдают.

По словам Сущенко, он оформил подписку на несколько российских изданий и одно украинское – еженедельник "Зеркало недели" на русском языке. Тем не менее, он не получил  ни одного номера за прошлый год.

"Арестанты могут подписаться на это издание, но вот получить его никак не могут", - написал украинский журналист своим родственникам.

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3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж". 

На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников.   

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на ZN.UA.

По материалам: Укринформ
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Тэги Украина Сущенко журналист СИЗО Москва пресса
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