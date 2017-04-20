Суса уволили из генпрокуратуры за отсутствующие в декларации автомобиль и право на комнату

Прокурор был привлечен к дисциплинарной ответственности в связи с несоответствием его имущественного состояния доходам.

Стало известно, за что уволили следователя ГПУ Дмитрия Суса Андрей Товстыженко, ZN.UA

Старшего следователя по особо важным делам главного следственного управления Генпрокуратурыуволили из органов прокуратуры за то, что он не указал в декларации автомобиль и право на пользование комнатой в Киеве.

Это следует из приказа об увольнении Дмитрия Суса, который получило в свое распоряжение и обнародовало издание "Новое время".

В соответствии с текстом приказа, Сус не указал в декларации за 2015 год владение автомобиль Citroen C4 2008 года выпуска, зарегистрированным на его имя. Отмечается, в прокурор не указал в декларациях продажу принадлежавших ему автомобилей Citroen C4 и Peugeot 406 1999 года выпуска.

Согласно документу, информацию о праве на пользование комнатой на улице Мельникова Сус не указал как в декларации за 2015 года, так и в декларации за 2016 год

В приказе также упоминается, что прокурор привлечен к дисциплинарной ответственности в связи с несоответствием его имущественного состояния доходам, полученным из законных источников и недостоверного декларирования им своего имущества.

Новое время

Новое время

Ранее ZN.UA сообщало, что генеральній прокурор Юрий Луценко уволил из органов прокуратуры старшего следователя по особо важным делам главного следственного управления Генпрокуратуры Дмитрия Суса.

Причиной увольнения стало "систематическое грубое нарушение требований законов Украины "О предотвращении коррупции", "О прокуратуре", правил прокурорской этики, совершение действий, которые порочат звание прокурора и могут вызвать сомнение в его честности и неподкупности органов прокуратуры".

В ноябре 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко привлек к дисциплинарной ответственности за ложь в декларации и анкете добропорядочности заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Дмитрия Суса.

Департамент Генпрокуратуры, в котором работал Дмитрий Сус, связывают с народными депутатами от "Блока Петра Порошенко" Игорем Кононенко и Александром Грановским, которым приписывают влияние на это подразделение ГПУ.