Супрун обещает не закрывать в селах фельдшерско-акушерские пункты

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Однако больницы с небольшим количеством пациентов перепрофилируют.

Супрун обещает не закрывать сельские ФАПы 5 канал

Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) в сельской местности закрывать не будут, а наоборот, усилят врачами, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Знаю, что в прошлом году было обсуждение о закрытии ФАПов, но это не наш взгляд на проблему. Было обсуждение, что педиатры не нужны - это совсем не наш взгляд. Педиатры в первичном и вторичном звене очень нужны. ФАПы не только не будут закрываться, но и будут усиливаться и развиваться, потому что это первичное звено, которое крайне необходимо", - сообщила Супрун, передает "Укринформ".

И.о. министра сообщила, что в малонаселенных селах, расположенных далеко друг от друга, не будет врачей, однако туда будет каждую неделю приезжать врач, обслуживающий четыре сельских ФАПа, получая за это зарплату из денег, которые направлялись на содержание этих четырех ФАПов.

Вместе с тем больницы, не получившие достаточного финансирования после внедрения страховой медицины ввиду небольшого количества пациентов перепрофилируют на хосписы, учреждения паллиативной помощи, реабилитационные центры и т.д.

Переход на медицинское страхование запланирован с 2018 года.

В 2017 году пациенты будут подписывать контракт со своим врачом, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. По ее словам, с этой целью финансирования будет создано государственное агентство, которое будет посредником между бюджетом и больницами. Ульяна Супрун также отметила, что сейчас меняется система, чтобы финансирование шло не на медицинские учреждения, а пациентами, за услуги. Исполняющая обязанности министра подчеркнула, что пациенты смогут самостоятельно выбирать врача.