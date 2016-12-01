Судью Киевского апелляционного суда поймали на взятке

Задержание проводили сотрудники СБУ и прокуроры САП.

В Киеве поймали очередного судью-взяточника. По неподтвержденной информации, задержанный является кандидатом на должность судьи Верховного суда sbu.gov.ua

Сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Службы безопасности Украины в четверг, 1 декабряКиевского апелляционного суда при получении взятка.

Как сообщил глава САП Назар Холодницкий на своей странице в Facebook, судья требовал 5 тысяч долларов за принятие решения в пользу третьего лица. Задержание состоялось сразу же после передачи ему этой суммы.

Судью подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством).

"Задержанному судье угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества", – пояснил Холодницкий.

Как сообщил адвокат "Автомайдана" Роман Маселко на своей странице в Facebook, по неподтвержденной информации, задержанный является кандидатом на должность судьи Верховного суда.

Напомним, что 9 августа НАБУ задержало судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса при получении взятки в 150 тыс. долларов.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Чаус требовал эти деньги в деле, связанном с незаконным оборотом наркотиков. Детективы НАБУ провели обыск в его автомобиле, где обнаружили часть взятки в 70 тыс. долларов. Еще 80 тыс. долларов он спрятал в своем укрытии, на земельном участке, в банке.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник допустил, что Николай Чаус сам вернется в Украину. "Я не исключаю, что он вернется. Быть постоянно в бегах – это несладко", - сказал Сытник.