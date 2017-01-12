Судью Хозсуда Киева поймали на взятке

Судья пообещал предпринимателю содействие в вынесении судебных решений в его пользу за 16 тысяч долларов.

Киевского судью взяли с поличным при получении 10 тысяч долларов Юрий Луценко / Facebook

В Киеве задержали судью Хозяйственного суда столицы за вымогательствов особо крупных размерах. В задержании были задействованы сотрудники Генпрокуратуры, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Службы безопасности Украины.

"Сотрудники департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ совместно с сотрудниками САП и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ задержали в порядке ст. 208 УПК Украины судью Хозсуда Киева, который мошенническим способом пытался получить от представителя коммерческой структуры денежные средства в сумме 16 тысяч долларов США", – написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook вечером в четверг, 12 января.

Задержание осуществлено в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса (законченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в крупном размере).

По даным следствия, судья обещал предпринимателю содействие в вынесении судьями Киевского апелляционного хозяйственного суда и Высшего хозяйственного суда Украины судебных решений в пользу истца. Судью задержали при получении последней части взятки в сумме 10 тысяч долларов.

Продолжаются следственные действия, обыски по месту жительства подозреваемого, а также готовится ходатайство о его аресте.

Ранее сообщалось, что сотрудники Генпрокуратуры сообщили о подозрении в совершении преступлений судьям Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову и Виктору Татькову, которые в 2011-2014 году занимали должности председателя суда и заместителя председателя.

По данным ГПУ, судьи подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 2 ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) УК Украины.