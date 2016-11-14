Судью Чауса объявили в международный розыск

Пойманный на взятке Чаус прославился тем, что хранил деньги в стеклянных банках. Розыском занялся Интерпол.

Интерпол заинтересовался киевским судьей-баночником otrageniya.com.ua

Судья Днепровского районного суда Николай Чаус с 11 ноября находится в международном розыске по линии Интерпола, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.4. 368 Уголовного кодекса Украины ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом")", - говорится в сообщении НАБУ.

Напомним, что 9 августа НАБУ задержало киевского судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса при получении взятки в 150 тыс. долларов.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Чаус требовал эти деньги в деле, связанном с незаконным оборотом наркотиков. Детективы НАБУ провели обыск в его автомобиле, где обнаружили часть взятки в 70 тыс. долларов. Еще 80 тыс. долларов он спрятал в своем укрытии, на земельном участке, в банке.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник допустил, что Николай Чаус сам вернется в Украину. "Я не исключаю, что он вернется. Быть постоянно в бегах – это несладко", - сказал Сытник.