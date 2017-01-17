Судья заявил о вмешательстве в дело "беркутовцев"

Дячук допустил переход рассмотрения дела в закрытый режим.

Судья Святошинского райсуда заявил о вмешательстве в рассмотрение дела бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" gp.gov.ua

В Святошинском райсуде Киева заявили о вмешательстве в работу при рассмотрении дела пяти бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийстве 48 активистов Евромайдана в феврале 2014 года.

Председательствующий судья Сергей Дячук отметил, что и-за действий нескольких общественных организаций были сорваны четыре заседания суда, передает "Украинская правда" со ссылкой на "Українські новини".



"Судьи приняли решение сообщить о факте вмешательства в работу суда... Это означает, что мы зафиксировали факт вмешательства", – заявил Дячук.



По его словам, соответствующие заявления направлены в Высший совет правосудия и Генеральную прокуратуру. В связи с этим, Дячук допустил переход рассмотрения дела в закрытый режим. Судья считает требования активистов, которые срывают заседания, необоснованными и направленными на затягивание рассмотрения дела.

28 ноября в Святошинском районном суде Киева состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко. Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Подробнее о причинах и последствиях допроса Виктора Януковича читайте в статье Виктории Морозовой "Звонок в прошлое" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".