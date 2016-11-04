Судья под следствием задекларировал миллионы наличных

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Согласно декларации, судья времен Януковича живет в арендованном доме.

Емельянов задекларировал 2 миллиона 740 тысяч гривень, $ 180 тысяч и 70 тысяч евро наличных

Судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов, которому Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в подчинении системы принятия судебных решений в 2011-2014 годах, отметил в своей электронной декларации сведения об аренде жилого дома, квартиру бывшей жены, зарплату и миллионы наличных.

Согласно электронной декларации в Едином государственном реестре деклараций, Емельянов арендует жилой дом площадью 73,1 кв.м. в населенном пункте Ходосовка Киево-Святошинского района, который принадлежит Виктору Шустеру, квартиру площадью 84,5 кв.м. стоимостью 1 млн 900 тыс. грн, которая принадлежит его бывшей жене Светлане, на которую судья имеет "иное право пользования", зарплату судьи в 226 тыс.грн и наличные средства в размере 2 миллиона 740 тысяч гривень, $ 180 тысяч и 70 тысяч евро.

Среди ценного движимого имущества Емельянов указал часы Breguet стоимостью 68 тысяч гривень и карабин стоимостью 113 тысяч гривень.

Ранее сообщалось, что сотрудники Генпрокуратуры сообщили о подозрении в совершении преступлений судьям Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову и Виктору Татькову, которые в 2011-2014 году занимали должности председателя суда и заместителя председателя.

По данным ГПУ, судьи подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 2 ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) УК Украины.

В июле 2016 года "Зеркало недели. Украина" писало, что Генпрокуратура планирует повторно обратиться к Лихтенштейну с запросом о предоставлении Украине банковских документов по делу судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова. В 2016 году на счетах Емельянова в Лихтенштейне было заморожено 13 млн швейцарских франков, но затем эти средства были разблокированы.