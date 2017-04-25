Судья по делу о госизмене Януковича подал заявление об отставке

Высший совет правосудия согласился и уволил Дмитрия Камбулова.

Судья из состава коллегии по делу Януковича подал в отставку vidia.org

Высший совет правосудия удовлетворил просьбу заместителя председателяДмитрия Камбулова об отставке и уволил его, сообщил " УНН " председатель ВСП Игорь Бенедисюк.

"Уволить в связи с подачей заявления об отставке Камбулова Дмитрия Геннадиевича с должности судьи Оболонского районного суда города Киева", - говорится в заявлении Бенедисюка во время заседания ВСП.

Дмитрий Камбулов входил в состав судейской коллегии, которая должна была в начале мая рассматривать дело о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича. В состав коллегии также входили глава Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко и судья этого же суда Максим Титов.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, которые будут использованы для процедуры заочного осуждения, в том числе, беглого экс-президента Виктора Януковича.

Заседание Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича начнется 4 мая.

Напомним, во время судебного заседания 28 ноября по делу "беркутовцев", подозреваемых в убийствах участников Революции Достоинства, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в измене.

Янукович, который находится в России, с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч. 1 статьи 111 (государственная измена), ч. 5 статьи 27, ч. 3 статьи 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.