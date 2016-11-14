Судья-колядник Зварич решил восстановиться в должности

Зварич требует компенсацию за "нанесенный моральный вред".

Зварич хочет опять судить и "колядовать"

Экс-глава Львовского апелляционного административного суда Игорь Зварич, осужденный за взяточничество в 2011 году, подал в суд с требованием вернуть его на должность судьи, сообщается на сайте Львовского окружного административного суда.

В своем иске Зварич требует отменить постановление Верховной Рады от 2009 года, в котором дано согласие на привлечение судьи к уголовной ответственности, восстановить его в должности и выплатить компенсацию за "моральный вред".

Заседание суда запланировано на 21 ноября.

Бывший глава Львовского апелляционного суда Игорь Зварич, также известный как судья-"колядник", после нескольких лет заключения вышел на свободу и вернулся во Львов.

Зварича освободили 12 января 2016 года по "закону Савченко".

1 июля 2015 года постановлением начальника Менской колонии Зваричу было разрешено проживать вместе с членами семьи в поселке Макошино, где расположена колония.

Напомним, в сентябре 2011 года Зварича за получение взяток и другие преступления приговорили к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать должности судьи и должности связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных учреждениях сроком на 3 года с конфискацией имущества.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Зварича по обвинению во взяточничестве в декабре 2008 года. В ходе обысков в кабинетах и квартирах судьи и его подчиненных правоохранители обнаружили и изъяли 1 миллион долларов и 2 миллиона гривень. Судья пояснил, что этими деньгами по украинской традиции ему "засеяли" кабинет.