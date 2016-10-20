Судья Киевского апелляционного суда получила в подарок квартиру стоимостью в десятки миллионов гривень - СМИ

В мае судья, несмотря на внимание НАБУ, успешно прошла переаттестацию ВККС.

Киевская судья получила в подарок трехкомнатную квартиру AndreyPopov / Depositphotos

Судья Киевского апелляционного административного суда Светлана Шелест получила в подарок трехкомнатную, рыночная стоимость которой варьируется в пределах от 20 до 50 млн грн.

Как сообщает Bihus.info, об этом свидетельствуют материалы расследования журналистов проекта "Наші гроші". Так, согласно выдержке из реестра недвижимости, в январе 2015 года Шелест стала обладательницей элитного жилья в комплексе "Липська вежа" на улице Институтской, в самом центре Киева. Вместе с квартирой площадью в 148 квадратных метров, судье подарили парковочное место на 13 квадратных метров.

При этом, согласно декларации Шелест за 2015 год, ее годовая зарплата составила 236 тысяч гривень, однако она задекларировала 2 миллиона 800 тысяч гривень в качестве "подарков, призов и выигрышей". По мнению аналитика Transperancy International Дмитрия Якимчука, именно эта цифра может быть отображением стоимости квартиры, полученной по договору о передаче в дар, что часто не соответствует рыночной стоимости подаренного имущества.

Указывается, что впервые на коррупционные риски в имущественном состоянии Шелест обратило внимание НАБУ, в ходе подготовки аналитических записок относительно судей, проходящих переаттестацию. Несмотря на это, в мае этого года судья успешно прошла квалификационное оценивание, предоставив письменное пояснение о происхождении недвижимости.

На собеседовании у Шелест спросили не о квартире, а о том, чувствовала ли она унижение, письменно обосновывая происхождение своего имущества.

Напомним, 9 августа НАБУ задержало киевского судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса при получении взятки в 150 тысяч долларов.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Чаус требовал эти деньги в деле, связанном с незаконным оборотом наркотиков. Детективы НАБУ провели обыск в его автомобиле, где обнаружили часть взятки в 70 тыс. долларов. Еще 80 тыс. долларов он спрятал в своем укрытии, на земельном участке, в банке.