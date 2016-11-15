Суд выпустил подозреваемого в убийствах на Майдане "беркутовца"

"Беркутовец" обвиняется в убийствах с применением помпового ружья и охотничьих патронов.

Экс-беркутовца обвиняют в убийствах 18 февраля 2014 года УНИАН

Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста экс-беркутовцу, которого обвиняют в убийствах 18 февраля 2014 года активистов Евромайдана в районе Крепостного переулка и парка Шевченко.

"Он освобожден из-под стражи прямо в зале суда. Домашний арест распространяется с 22:00 до 07:00", - сказал начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк "Украинской правде".

Он добавил, что председательствующий судья Валерий Лашевич не привел мотивации судебного решения. Также отмечается, что оглашение полного текста постановления будет 22 ноября.

Это решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

"Надеятся, что не убежит. Теперь это все на ответственности суда", - добавил Горбатюк.

Подозреваемый, фамилия которого не называется - один из харьковских "беркутовцев", который обвиняется в убийствах с применением помпового ружья и охотничьих патронов.

Ранее сообщалось, что экс-беркутовец признал свою вину в суде и назвал фамилии лиц, причастных к расстрелу Евромайдана.

Напомним, в начале июля Святошинский районный суд закончил изучение баллистических экспертиз по делу пятерых экс-беркутовцев о расстреле 48 участников Майдана, которые, по словам представителя ГПУ, подтверждает причастность обвиняемых беркутовцев к преступлению.

14 июля представители департамента спецрасследлваний ГПУ, в результате обысков нашли на дне одного из прудов Голосеевского района Киева остатки винтовки, из которой, по предположению Генпрокурора Юрия Луценко, сотрудник "черной роты" Беркута стрелял по протестующих около Октябрьского дворца. Там же были найдены некоторые фрагменты автоматов.

Подробнее о ситуации с расследованием преступлений против Евромайдана читайте в статье Евгении Закревской "Обратная сторона очевидности" и о расследовании преступлений на Майдане читайте в интервью с главой Департамента специальных расследований ГПУ Сергеем Горбатюком в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".