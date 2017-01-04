Суд вновь избрал Курченко меру пресечения в виде содержания под стражей - СМИ

Решение будет обжаловано в апелляционном порядке, заявил адвокат Сергея Курченко.

Курченко вновь избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Forbes.ua

Бизнесмену, соратнику экс-президента Виктора Януковича Сергею Курченко вновь избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщил УНИАН адвокат Курченко Юрий Сухов.

По словам Сухова, накануне поздно вечером судья Печерского райсуда Киева Владимир Карабань удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Курченко в виде содержания под стражей.

Также Сухов добавил, что обжалует это решение в апелляционном порядке.

Недавно Печерский суд уже выносил решение о взятии под стражу Курченко, однако Апелляционный суд Киева отменил это решение, и Генпрокуратура повторно обратилась в Печерский райсуд с ходатайством о взятии его под стражу.

Напомним, что Генеральная прокуратура Украины подозревает Сергея Курченко в организации и руководстве преступной организацией (ОПГ), которая нанесла государству 2,2 млрд грн убытков из-за незаконных схем с перепродажей сжиженного газа.

В ходе продолжающегося досудебного расследования наложен арест на имущество и другие активы подозреваемых на общую сумму более 2,8 млрд грн.

На сегодня Курченко объявлен в международный розыск, ранее украинский суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в ГПУ сообщали о том, что по версии следствия Курченко через ряд компаний — Укрхарьковргазпостачання-2009, Луганскпропангаз, Харьков-СПБТ, ГазУкраина-2009 и ГазУкраина-2020, Запорожгаз-2000, Черкассы-Газснаб и другие структуры — выкупал сжиженный газа на специализированных аукционах по льготным ценам якобы для потребностей населения, а затем продавал на рынке уже по рыночной стоимости.

ZN.UA подробно писало о газовых аферах Курченко с государственным газом и нефтепродуктами.