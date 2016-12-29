Суд вернул в государственную собственность земли экс-министра МВД Захарченко

У семьи Захарченко отобрали 0,861 га земли, ранее незаконно выделенной комитетом Подгорцевского сельсовета.

Хозяйственный суд Киевской области отобрал у семьи экс-министра МВД Виталия Захарченко незаконно полученную землю

Киевской области вернул в государственную собственность земельный участок площадью почти один гектар, который ранее принадлежал семье экс-министра МВД Украины Виталия Захарченко, сообщают в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Ранее прокуратура Киевской области установила факт принятия комитетом Подгорцевского сельсовета решения о предоставлении в частную собственность земельных участков общей площадью 0,861 гектара, расположенных на одном земельном массиве. Решение комитета противоречит нормам земельного законодательства, а также пункту 34 ст. 26 Закона Украины "О местном самоуправлении".

Согласно данному закону, все вопросы в сфере урегулирования земельных отношений должны решаться исключительно на пленарных заседаниях поселковых, сельских и городских советов.

Исходя из выявленных нарушений, прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании решения комитета Подгорцевского сельсовета недействительным и подлежащим отмене. А также о признании недействительными государственных актов о праве частной собственности на земельные участки площадью 0,861 гектара.

Дело неоднократно рассматривалось судами разных инстанций. В конце концов, Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил исковые требования прокуратуры, отменил решение о передаче спорных земельных участков в частную собственность жене Захарченко, и потребовал возвращения их в собственность государства.

Как сообщалось ранее, 15 ноября Хозяйственный суд Киева отменил решение Киевской обладминистрации о предоставлении охотничьих угодий общей площадью 15,3 тысячи гектаров в аренду сроком на 25 лет компании "Укрмістобудпроект", которую связывали с сыном бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки - Артемом Пшонкой.