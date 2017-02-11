Суд в пять раз снизил залог для бывшего топ-менеджера "Укргаздобычы"

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Вадим Шленчак проходит по делу Онищенко.

Суд снизил залог для топ-менеджера "Укргаздобычи" РБК-Украина

Апелляционный суд Киева принял решение о снижении залога с 50 до 10 миллионов гривень бывшему первому заместителю председателя правления " Укргаздобычи " Вадиму Шленчаку, сообщил " Українським новинам "источник в правоохранительных органах.

Шленчак является подозреваемым по делу беглого олигарха Александра Онищенко. По словам источника, снизив сумму залога, суд при этом, оставил Шленчака под стражей.

НАБУ подозревает беглого депутата Онищенко в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривень.

26 января Соломенский суд арестовал Шленчака на 2 месяца и назначил залог в размере 50 миллионов гривень. Его обвиняют в хищении имущества предприятия "Укргаздобычи" и продажи газа компании Онищенко по заниженным ценам.

Подробнее о ситуации читайте в статье Ганны Лютой "Разведка боем. Силовики прощупали "Укргаздобычу" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".