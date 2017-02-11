Суд в пять раз снизил залог для бывшего топ-менеджера "Укргаздобычы"

Вадим Шленчак проходит по делу Онищенко.
Шленчак является подозреваемым по делу беглого олигарха Александра Онищенко. По словам источника, снизив сумму залога, суд при этом, оставил Шленчака под стражей.
НАБУ подозревает беглого депутата Онищенко в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривень.
26 января Соломенский суд арестовал Шленчака на 2 месяца и назначил залог в размере 50 миллионов гривень. Его обвиняют в хищении имущества предприятия "Укргаздобычи" и продажи газа компании Онищенко по заниженным ценам.
Подробнее о ситуации читайте в статье Ганны Лютой "Разведка боем. Силовики прощупали "Укргаздобычу" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Українські новини