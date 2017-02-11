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Суд в пять раз снизил залог для бывшего топ-менеджера "Укргаздобычы"

11 февраля в 02:51

Вадим Шленчак проходит по делу Онищенко. 

Укргаздобыча_Укргазвидобування
Суд снизил залог для топ-менеджера "Укргаздобычи"
РБК-Украина
Апелляционный суд Киева принял решение о снижении залога с 50 до 10 миллионов  гривень бывшему первому заместителю председателя правления "Укргаздобычи" Вадиму Шленчаку, сообщил "Українським новинам"источник в правоохранительных органах. 

Шленчак является подозреваемым по делу беглого олигарха Александра Онищенко. По словам источника, снизив сумму залога, суд при этом, оставил Шленчака под стражей.

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НАБУ подозревает беглого депутата Онищенко в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривень. 

26 января Соломенский суд арестовал Шленчака на 2 месяца и назначил залог в размере 50 миллионов гривень. Его обвиняют в хищении имущества предприятия "Укргаздобычи" и продажи газа компании Онищенко по заниженным ценам. 

Подробнее о ситуации читайте в статье Ганны Лютой "Разведка боем. Силовики прощупали "Укргаздобычу" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Українські новини
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