Суд разрешил выйти под залог полицейским, подозреваемым в убийстве жителя Кривого Озера

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Двое сотрудников полиции получили возможность выйти под залог в 120 тысяч гривень каждый, еще одного полицейского оставили под арестом до суда.

Двое полицейских подозреваемых в убийстве задержанного, смогут выйти под залог novosti-n.org

Суд продлил на 2 месяца срок содержания под стражей троих сотрудников полиции из райцентра Кривое Озеро Николаевской области, которые подозревается в убийстве 32-летнего местного жителя Александра Цукермана.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, двое сотрудников полиции смогут выйти под залог в размере 120 тысяч гривень каждый, а водитель дежурного автомобиля полиции, стрелявший (по версии прокуратуры) в задержанного, будет под стражей до 18 декабря без права внесения залога.

В прокуратуре отметили, что житель Кривого Озера Цукерман, погибший при задержании полицией, умер именно от огнестрельных ранений.

Напомним, 25 августа суд арестовал сержанта полиции Дениса Ляхвицкого, старшего лейтенаната Николая Хоменко и сержанта Александра Причипойду.

24 августа, таксист в пгт Кривое Озеро в Николаевской области вызвал полицию. Согласно его заявлению, когда он приехал на вызов, к нему вышел мужчина, нанес телесные повреждения и отобрал сумку с 500 гривнями. В это же время поступило сообщение о том, что тот же человек по месту своего проживания "совершает хулиганские действия". На месте происшествия правоохранители применили к мужчине "меры физического воздействия и наручники". Они утверждают, что мужчина сопротивлялся, а в какой-то момент ему стало плохо. На место вызвали скорую помощь, однако медики констатировали смерть домовладельца.

Версия местных жителей, которые накануне устроили массовые беспорядки, отличается от официальной. Местные жители утверждают, что шестеро сотрудников полиции до смерти избили 31-летнего местного жителя Александра Цукермана.

Вскоре выяснилось, что погибший скончался от огнестрельных ранений. В него было выпущено три пули из травматического пистолета, две из них попали в сердце, третья – застряла в легком.

Напомним, летом 2013 года в другом райцентре Николаевской области – Врадиевке – также возникли беспорядки на фоне противоправных действий местных сотрудников милиции. Тогда милиционеров обвиняли в изнасиловании местной жительницы, в итоге преступление было доказано, и его фигуранты получили от 5 до 15 лет лишения свободы.