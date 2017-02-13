Суд рассмотрит иск о незаконности возведения 86-метровой колонны на центральной площади Харькова

Петиция об отмене установки на центральной площади города монумента, который харьковчане прозвали "одороблом", менее чем за два дня набрала более 5 тысяч подписей.

Проекту Чечельницких-Ридного присвоили номер 0001 Накипело

Дзержинский суд Харькова рассмотрит иск об отмене результатов проведенного горисполкомом блиц-конкурса о строительстве монумента на месте демонтированного памятника Ленину на площади Свободы.

Судебное заседание с рассмотрением иска по сути назначено на 12:30 понедельника, 13 февраля.

Судьи Дзержинского суда дважды отказывали активистам общественных организаций "Городские реформы" и "Харьковский антикоррупционный центр" в регистрации иска, ссылаясь на "недочеты" в оформлении документов.

6 февраля около 200 харьковчан пикетировали суд, а депутат областного совета Дмитрий Булах зарегистрировал на сайте горсовета петицию с требованием отменить результаты блиц-конкурса и объявить международный конкурс проектов реконструкции центральной площади Харькова.

На фоне общественного резонанса судья Игорь Семиряд таки зарегистрировал производство, проигнорировав ранее высказанные им же претензии к пакету исковых документов.

Мэр Харькова Геннадий Кернес, отвечая на петицию, которая менее чем за два дня набрала 5006 голосов, пообещал принимать дальнейшие решения с учетом результатов рассмотрения дела в суде.

В октябре прошлого года депутат Харьковского областного совета от "Самопомочи" Дмитрий Булах опубликовал на своей странице в Facebook эскиз колонны с ангелом, которую, по словам депутата, горисполком намерен установить на площади Свободы вместо снесенного в 2014 году памятника Ленину.

"Откуда я это знаю? А вот такой у меня инсайд. И я ему доверяю, так как он не единичный. Все находится на финальной стадии просчетов и подготовки проекта", – написал депутат. С его легкой руки харьковчане стали называть проект "одороблом".

В Харькове проект колонны с ангелом прозвали "одороблом" Dmytro Bulakh / Facebook

Вскоре эта информация подтвердилась: горисполком объявил блиц-конкурс на памятный знак. Колонне с ангелом, авторами которой оказались главный архитектор города Сергей Чечельницкий, его брат Павел, а также скульптор Александр Ридный, присвоили номер 0001 и установили в центре помещения, где демонстрировались все 29 работ конкурсантов.

3 февраля, горисполком подвел итоги блиц-конкурса, победителем которого оказался проект Чечельницких-Ридного.

Противники установки колонны на площади утверждают, что победитель конкурса был известен заранее, и указывают на лояльность горисполкому и городскому голове членов конкурсной комиссии, состоящей из чиновников, руководства харьковских вузов, строительных компаний и общественных организаций.

В соцсетях отметили подозрительную схожесть проекта-победителя с Александровской колонной в Санкт-Петербурге и колонной Независимости в Мехико.

Кроме того, по мнению "Харьковского антикоррупционного центра", существуют высокие коррупционные риски при проведении строительных работ.

Один из членов жюри, ректор Харьковского университета строительства и архитектуры Юрий Шкодовский, говоря о результатах конкурса, сослался на волю горисполкома: "Во-первых, это решил исполком. А я? Как я могу не согласиться с решением исполкома?".

Главный архитектор города и соавтор проекта колонны Сергей Чечельницкий, в свою очередь, сообщил, что стоимость его реализации еще неизвестна.

"Сейчас деньги так пляшут на сегодняшний день, что не прикидывали. Потому что понимаем, что, если дойдёт до дела, цены уже будут совершенно другие", – заявил он на пресс-конференции 6 февраля.

В судебном иске перечислены нарушения действующего законодательства, допущенные при проведении блиц-конкурса: победителю не предоставлялось положенное вознаграждение, отсутствовали критерии оценки проектов и порядок их публикации, ничего не говорилось о требованиях к кандидатам.

С просьбой вмешаться в конфликтную ситуацию к министру культуры Евгению Нишуку обратились потомки известных харьковчан, а также представители интеллектуальной и творческой элиты города. Открытое письмо подписали более 20 человек, среди которых писатель Сергей Жадан, архитектор Олег Дроздов, фотограф Владимир Бысов, правнучки харьковского архитектора Алексея Бекетова Елена Рофе-Бекетова и историка, бывшего харьковского городского головы Дмитрия Багалея Ирина Гончарова. Авторы обращения подчеркивают, что колонна нарушает архитектурный ансамбль площади, главным элементом которого является шедевр конструктивизма – здание Госпрома.

"Просим вас использовать рычаги влияния вашего статуса как министра культуры и повлиять на ситуацию, которая сложилась вокруг площади Свободы в Харькове, остановить попытки "улучшить" мировой шедевр", – сказано в письме.