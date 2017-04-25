Суд продлил срок содержания под стражей пяти экс-"беркутовцев"

Обвиняемые пробудут в СИЗО до 23 июня.

Экс-"беркутовцы" пробудут в СИЗО до лета

Святошинский районный суд Киева на два месяца продлил срок содержания под стражей пятерых бывших, которых обвиняют в убийстве 48 активистов Евромайдана в феврале 2014 года, сообщает " 112 Украина ".

Следующее заседание суда по делу "беркутовцев" назначено на 16 мая.

Ранее адвокаты обвиняемых ходатайствовали о том, чтобы их подзащитные во время судебных заседаний не находились в стеклянном модуле. Так как в нем они не могут общаться с адвокатами, что лишает их права назащиту.

Кроме того, они просили избрать подзащитным меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

28 ноября в Святошинском районном суде Киева состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко. Во время судебного заседания Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Подробнее о причинах и последствиях допроса Виктора Януковича читайте в статье Виктории Морозовой "Звонок в прошлое" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".