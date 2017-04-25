Топ Новости
<
>

Суд продлил срок содержания под стражей пяти экс-"беркутовцев"

25 апреля в 19:05

Обвиняемые пробудут в СИЗО до 23 июня.

Майдан февраль Беркут
Экс-"беркутовцы" пробудут в СИЗО до лета
Святошинский районный суд Киева на два месяца продлил срок содержания под стражей пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийстве 48 активистов Евромайдана в феврале 2014 года, сообщает "112 Украина".

Следующее заседание суда по делу "беркутовцев" назначено на 16 мая.

Ранее адвокаты обвиняемых ходатайствовали о том, чтобы их подзащитные во время судебных заседаний не находились в стеклянном модуле. Так как в нем они не могут общаться с адвокатами, что лишает их права назащиту.

Кроме того, они просили избрать подзащитным меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Читайте также: СМИ сообщили о бегстве четырех харьковских экс-"беркутовцев" в Россию

28 ноября в Святошинском районном суде Киева состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко. Во время судебного заседания Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Подробнее о причинах и последствиях допроса Виктора Януковича читайте в статье Виктории Морозовой "Звонок в прошлое" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: 112 Украина
Читайте также
Тэги суд Украина Беркут обвинение
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.67
EUR 28.94
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...