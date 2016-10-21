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Суд продлил круглосуточный домашний арест экс-депутату от КПУ Александровской

21 октября в 09:54

Круглосуточный арест Александровской продлен на 60 дней.

Алла Александровская
Суд продлил круглосуточный арест Александровской на 60 дней
twitter.com/korenvkvadrate
Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения бывшему депутату от КПУ Алле Александровской, подозреваемой в сепаратизме. 

"Суд продлил круглосуточный арест на 60 дней", - сообщил адвокат Александровской Александр Постернак. По его словам, прокуратура обратилась в суд с ходатайством о продлении круглосуточного домашнего ареста, а защита просила смягчить меру пресечения. 

"Мы просили отказать в продлении нынешней меры пресечения и установить частичный домашний арест с возможностью посещать медиков и обслуживать себя (выходить в магазин и т.д)", - сказал Постернак.

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Сотрудники СБУ задержала Александровскую 28 июня, а также провели обыск у нее дома. В тот же день ей было предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). 

Как стало известно следствию, Алла Александровская и ее сын Александр, который скрывается в России, пытались подкупить руководство и депутатов местных советов в Харьковской области для принятия на сессиях обращений в парламент и президенту о внесении изменений в Конституцию по вопросам федерализации.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Александровская сепаратизм арест
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