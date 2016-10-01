Суд продлил арест Заверухе, Романюку и Кошелюку на два месяца

Их обвиняют в убийстве двух милиционеров весной 2015 года.
"Романюк, Кошелюк, Заверуха – продлили содержание под стражей еще на 60 суток", – написала Боднар на своей странице в Facebook.
Ранее в субботу суд рассматривал вопрос избрания новой или продления старой меры пресечения в отношении Заверухи, Романюка и Кошелюка, которые обвиняются в причастности к вооруженному нападению и убийству двух работников милиции на АЗС весной 2015 года.
Активисты пытались прорваться через кордон полиции возле здания Апелляционного суда Киева, где проходило заседание. В результате четырех самых активных граждан задержали.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,