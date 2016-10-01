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Суд продлил арест Заверухе, Романюку и Кошелюку на два месяца

1 октября в 23:21

Их обвиняют в убийстве двух милиционеров весной 2015 года.

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Подозреваемых в убийстве милиционеров оставили под стражей на два месяца
Hromadske.ua
Киевский Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения обвиняемым в причастности к нападению и убийству двух правоохранителей Вите Заверухе, Андрею Романюку и Евгению Кошелюку, сообщила активистка Алина Боднар.

"Романюк, Кошелюк, Заверуха – продлили содержание под стражей еще на 60 суток", – написала Боднар на своей странице в Facebook.

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Ранее в субботу суд рассматривал вопрос избрания новой или продления старой меры пресечения в отношении Заверухи, Романюка и Кошелюка, которые обвиняются в причастности к вооруженному нападению и убийству двух работников милиции на АЗС весной 2015 года.

Активисты пытались прорваться через кордон полиции возле здания Апелляционного суда Киева, где проходило заседание. В результате четырех самых активных граждан задержали.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги суд убийство обвинение нападение апелляция АЗС милиция
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