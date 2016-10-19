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Суд продлил арест мэра Затоки, обвиняемого в земельных махинациях

19 октября в 21:25

Должностным лицам поселкового совета инкриминируют незаконную передачу в частную собственность земли на 50 миллионов гривень.

Затока прокуратура
Мэр Затоки и глава земельной комиссии проведут в СИЗО еще два месяца
Суд продлил срок содержания под стражей главы поселкового совета пгт Затока Одесской области Василия Звягинцева и бывшего руководителя земельной комиссии Богдана Шевчука на 60 дней.

Соответствующее решение было принятов во вторник, 18 октября. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Одесской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Обвинительный акт в отношении указанных лиц назначен к судебному разбирательству.

По версии следствия, в 2014 году должностные лица  поселкового совета, вступив в преступный сговор, совершили действия по противоправному внесению и согласовании на сессии незаконной передачи в частную собственность земельного участка на территории поселка площадью более 3 гектаров. Рыночная стоимость земли составляет около 50 миллионов гривень.

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Напомним, 15 января сотрудники прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении поселковому голове Затоки Василию Звягинцеву, а также председателю постоянной комиссии по земельным вопросам Богдану Шевчуку и главному архитектору Белгород-Днестровского.

На следующий день суд арестовал поселкового голову и архитектора, установив обоим сумму залога в размере 5 миллионов гривень, а председатель комиссии по земельным вопросам подался в бега и четыре месяца скрывался от правоохранителей. 25 февраля он был объявлен в розыск. 1 июня Шевчука арестовали.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Одесса Затока коррупция суд арест
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