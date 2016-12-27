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Суд признал двух военных виновными в ДТП в Константиновке

27 декабря в 20:42

Машина ВСУ наехала на пешеходов. 

суд, судья, приговор
Суд отправил за решетку военных, наехавших на ребенка
112.ua

Константиновский районный суд Донецкой области признал виновными двух военнослужащих, которые в марте прошлого года наехали на пешеходов, в результате чего погиб ребенок, сообщает пресс-служба суда.   

Сержанта-водителя приговорили к 4 годам лишения свободы, признав его виновным в нарушении правил вождения автомобиля, что привело к гибели ребенка. 

Его командира, старшего лейтенанта, суд признал виновным в халатном отношении к службе, приговорив к двум годам содержания в дисциплинарном батальоне, его также лишили воинского звания "старший лейтенант". 

"При назначении наказания судом, в том числе, учтены отягчающее обстоятельство - совершение преступления каждым из них в состоянии алкогольного опьянения, а также обстоятельства, смягчающие их наказание обвиняемым учтено искреннее раскаяние", - сообщают в суде. 

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16 марта в Константиновке Донецкой области произошла авария при участии украинских силовиков. Боевая машина десанта (БМД) осуществила наезд на женщину, проходившую с детьми, в результате чего погиб ребенок 2008 года рождения. 

По материалам: Радіо Свобода
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