Суд по Переломе перенесен на субботу

Заседание начнется в 12:00.
Такое решение судья принял в 00:55.
Несколько народных депутатов от "Народного фронта", присутствовавшие на заседании, зачитали заявления с просьбой взять Перелому на поруки.
Соломенский суд Киева вечером в четверг, 21 апреля, начал рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения заместителю главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергею Переломе, которого задержали накануне по "делу Мартыненко".
Ранее заседание суда по избранию меры пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко перенесли на 22 апреля.Интерфакс-Украина