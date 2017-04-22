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Суд по Переломе перенесен на субботу

22 апреля в 01:50

Заседание начнется в 12:00.

Сергей Перелома
Перелому будут судить в субботу
ipress.ua
Соломенский районный суд Киева перенес заседание по избранию меры пресечения первому зампредседателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергею Переломе на субботу в 12:00, соответствующее решение вынес судья Александр Бобровник.

Такое решение судья принял в 00:55.

Несколько народных депутатов от "Народного фронта", присутствовавшие на заседании, зачитали заявления с просьбой взять Перелому на поруки. 

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Соломенский суд Киева вечером в четверг, 21 апреля, начал рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения заместителю главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергею Переломе, которого задержали накануне по "делу Мартыненко".

Ранее заседание суда по избранию меры пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко перенесли на 22 апреля.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги перелом заседание Народный судья Нафтогаз Украина суд Киев права апрель
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