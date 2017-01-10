Суд перенес рассмотрение дела экс-беркутовцев на 17 января

Конвой не смог обеспечить обвиняемым надлежащую защиту в зале суда, в связи с чем суд принял решение о переносе.
"Я прошу прекратить митинг и убрать из зала суда все эти плакаты. Требование председательствующего не выполняется. В связи с тем, что конвой не может обеспечить защиту обвиняемых, суд откладывает судебное заседание до 11:30 17 января", - подчеркнул он.
После того, как судья объявил перерыв в судебном заседании, присутствующие в зале начали скандировать: "Позор".
Напомним, в начале июля Святошинский районный суд закончил изучение баллистических экспертиз по делу пятерых экс-беркутовцев о расстреле 48 участников Майдана, которые, по словам представителя ГПУ, подтверждают причастность обвиняемых беркутовцев к преступлению.
25 ноября выезд из Лукьяновского СИЗО в Киеве, откуда на судебное заседание по делу Евромайдана в Святошинский районный суд должны были доставить нескольких экс-беркутовцев, заблокировали несколько десятков активистов. На заседании планировалось провести видеодопрос экс-президента Украины Виктора Януковича. В результате, Святошинский районный суд Киева перенес заседание с допросом Виктора Януковича на понедельник, 28 ноября.
27 ноября руководитель департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк сообщил о том, что обвиняемых в расстрелах на Майдане экс-"беркутовцев" могут допросить по видеосвязи.
Подробнее о ситуации с расследованием преступлений против Евромайдана читайте в статье Евгении Закревской "Обратная сторона очевидности" и о расследовании преступлений на Майдане читайте в интервью с главой Департамента специальных расследований ГПУ Сергеем Горбатюком в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".УНН