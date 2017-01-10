Суд перенес рассмотрение дела экс-беркутовцев на 17 января

Конвой не смог обеспечить обвиняемым надлежащую защиту в зале суда, в связи с чем суд принял решение о переносе.

Суд перенес рассмотрение дела бывших "беркутовцев" gp.gov.ua

Киевский суд перенес заседание по делу об убийстве 39 человек 20 февраля 2014 года во время. Новой датой заседания председательствующий судья назначил 17 января, сообщают " Українські новини ".

"Я прошу прекратить митинг и убрать из зала суда все эти плакаты. Требование председательствующего не выполняется. В связи с тем, что конвой не может обеспечить защиту обвиняемых, суд откладывает судебное заседание до 11:30 17 января", - подчеркнул он.

После того, как судья объявил перерыв в судебном заседании, присутствующие в зале начали скандировать: "Позор".

Напомним, в начале июля Святошинский районный суд закончил изучение баллистических экспертиз по делу пятерых экс-беркутовцев о расстреле 48 участников Майдана, которые, по словам представителя ГПУ, подтверждают причастность обвиняемых беркутовцев к преступлению.

25 ноября выезд из Лукьяновского СИЗО в Киеве, откуда на судебное заседание по делу Евромайдана в Святошинский районный суд должны были доставить нескольких экс-беркутовцев, заблокировали несколько десятков активистов. На заседании планировалось провести видеодопрос экс-президента Украины Виктора Януковича. В результате, Святошинский районный суд Киева перенес заседание с допросом Виктора Януковича на понедельник, 28 ноября.

27 ноября руководитель департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк сообщил о том, что обвиняемых в расстрелах на Майдане экс-"беркутовцев" могут допросить по видеосвязи.

Подробнее о ситуации с расследованием преступлений против Евромайдана читайте в статье Евгении Закревской "Обратная сторона очевидности" и о расследовании преступлений на Майдане читайте в интервью с главой Департамента специальных расследований ГПУ Сергеем Горбатюком в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".