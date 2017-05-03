Суд перенес апелляцию САП по Мартыненко

Рассмотрение апелляции перенесено на 12 мая.

Суд перенес рассмотрение апелляции САП по мерам пресечения для Мартыненко Андрей Товстыженко, ZN.UA

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры по поводу мер пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко. Суд был перенесен, поскольку из Соломенского райсуда не пришли материалы по этому делу.

Рассмотрение апелляционной жалобы САП было перенесено на 10:00 12 мая.

Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратураСоломенского суда Киева об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко.

Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты свыше 17 миллионов долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего народного депутата Николая Мартыненко и отпустил его на поруки ряда народных депутатов.

Напомним, в мае прошлого года директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что Генеральная прокуратура передала НАБУ 40 томов материалов по одному из эпизодов ряда уголовных производств, фигурантом которых является бывший народный депутат Николай Мартыненко.