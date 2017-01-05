Суд перенес апелляцию на арест Ефремова на 17 января

Ефремов находится за решеткой уже почти полгода. Суд не смог рассмотреть жалобы на его арест в связи с отсутствием судей.

Ефремова оставили в СИЗО в связи с отсутствием судей Андрей Товстыженко, ZN.UA

Рассмотрение Апелляционным судом города Киева жалобы на арест главе фракции Партии регионов в Верховной Раде VII созыва Александра Ефремову перенесено на 17 января.

Заседание, которое было запланировано на 5 января, перенесено в связи с тем, что коллегия судей не укомплектована и потому не является полномочной.

Александр Ефремов был задержан 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и государственный суверенитет Украины, захвате государственных зданий, а также содействии созданию террористической организации "ЛНР".

24 ноября Печерский суд Киева продлил арест Александра Ефремова до 22 января 2017 года.

4 января Управление по расследованию совершенных преступными организациями преступлений Генеральной прокуратуры Украины направило обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Ефремова в суд.