Суд отстранил Федорука от должности мэра Бучи

Защита чиновника, подозреваемого в незаконной передаче земельных участков, намерена обжаловать данное решение.

Мэра Бучи Анатолия Федорука отстранили от занимаемой должности Википедия

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об отстраненииподозреваемого в преступном превышении служебных полномочий, от должности городского головы города Буча Киевской области

Как сообщает "Интерфакс-Украина", соответствующее решение сегодня, 25 октября, вынес в ходе судебного заседания судья Вячеслав Пидпалый.

Адвокат Федорука Виктор Гошко в связи с этим заявил, что защита обжалует это решение в Апелляционном суде Киева.

Как сообщалось, 11 октября Генпрокуратура сообщила о подозрении мэру Бучи Анатолию Федоруку и секретарю Бучанского городского совета по обвинению в незаконной передаче в собственность физическим и юридическим лицам 68 га земель лесного фонда. 13 октября Печерский суд Киева избрал мэру Бучи Анатолию Федоруку меру пресечения в виде вечернего домашнего ареста с ношением электронного браслета

На данный момент мэру инкриминируется статья 364 УК - злоупотребление служебным положением, она предусматривает до шести лет лишения свободы. Генпрокурор Юрий Луценко, однако, отметил, что есть подозрения инкриминировать превышение служебных полномочий по статье 191. В таком случае ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в результате обысков в доме мэра Бучи Анатолия Федорука правоохранители обнаружили деньги, ювелирные изделия, иконы, медали и ордена. Точную сумму найденных денежных средств (как гривни, так и иностранная наличная валюта) прокуратура пока не называет.

Мэр Бучи Анатолий Федорук спрятал свое имение за многометровым забором. За ним - большая территория с садами, теплицами и беседками. Генеральная прокуратура 21 июля, проводила в Ирпене и Буче обыски по делу о схемах хищения 900 га леса в Киевской области.