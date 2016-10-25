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Суд отстранил Федорука от должности мэра Бучи

25 октября в 18:31

Защита чиновника, подозреваемого в незаконной передаче земельных участков, намерена обжаловать данное решение. 

Федорук
Мэра Бучи Анатолия Федорука отстранили от занимаемой должности
Википедия
Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об отстранении Анатолия Федорука, подозреваемого в преступном превышении служебных полномочий, от должности городского головы города Буча Киевской области

Как сообщает "Интерфакс-Украина", соответствующее решение сегодня, 25 октября, вынес в ходе судебного заседания судья Вячеслав Пидпалый.

Адвокат Федорука Виктор Гошко в связи с этим заявил, что защита обжалует это решение в Апелляционном суде Киева.

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Как сообщалось, 11 октября Генпрокуратура сообщила о подозрении мэру Бучи  Анатолию Федоруку и секретарю Бучанского городского совета по обвинению в незаконной передаче в собственность физическим и юридическим лицам 68 га земель лесного фонда. 13 октября Печерский суд Киева избрал мэру Бучи Анатолию Федоруку меру пресечения в виде вечернего домашнего ареста с ношением электронного браслета

На данный момент мэру инкриминируется статья 364 УК - злоупотребление служебным положением, она предусматривает до шести лет лишения свободы. Генпрокурор Юрий Луценко, однако, отметил, что есть подозрения инкриминировать превышение служебных полномочий по статье 191. В таком случае ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в результате обысков в доме мэра Бучи Анатолия Федорука правоохранители обнаружили деньги, ювелирные изделия, иконы, медали и ордена. Точную сумму найденных денежных средств (как гривни, так и иностранная наличная валюта)  прокуратура пока не называет.

Мэр Бучи Анатолий Федорук спрятал свое имение за многометровым забором. За ним - большая территория с садами, теплицами и беседками. Генеральная прокуратура 21 июля, проводила в Ирпене и Буче обыски по делу о схемах хищения 900 га леса в Киевской области.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги суд прокуратура Печерский
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