Суд отменил выплату пенсии Азарову

Подольский суд Киева постановил решить вопрос с пенсией экс-премьеру, который сбежал в Россию. Пенсионный фонд обжаловал и выиграл.
Розенко напомнил, что ранее Подольский суд постановил "решить вопрос о восстановлении выплаты пенсии Азарову".
Пенсионный фонд подал апелляцию на такое решение суда и выиграл ее, добавил вице-премьер.
"Несмотря на такое решение суда эпопея с пенсионными выплатами чиновникам режима Януковича продлится в судах и дальше. Поэтому продолжение следует", - написал Розенко на своей странице в Facebook и разместил соответствующее решение суда.
Николай Азаров был премьер-министром Украины с марта 2010 года до конца января 2014 года. После победы Революции достоинства бежал из Украины. Сейчас живет в России.
Экс-премьер был объявлен Украиной в межгосударственный розыск по подозрению в хищении государственных средств.ZN.UA