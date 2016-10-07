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Суд отменил выплату пенсии Азарову

7 октября в 16:24

Подольский суд Киева постановил решить вопрос с пенсией экс-премьеру, который сбежал в Россию. Пенсионный фонд обжаловал и выиграл.

Николай Азаров
Азарова оставили без пенсии, но с награбленными во времена Януковича и Кучмы деньгами
kmu.gov.ua
Киевский апелляционный административный суд отменил решение Подольского районного суда г. Киева о восстановлении Николаю Азарову, сообщил вице-премьер Павел Розенко.

Розенко напомнил, что ранее Подольский суд постановил "решить вопрос о восстановлении выплаты пенсии Азарову".

Пенсионный фонд подал апелляцию на такое решение суда и выиграл ее, добавил вице-премьер.

"Несмотря на такое решение суда эпопея с пенсионными выплатами чиновникам режима Януковича продлится в судах и дальше. Поэтому продолжение следует", - написал Розенко на своей странице в Facebook и разместил соответствующее решение суда.

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Николай Азаров был премьер-министром Украины с марта 2010 года до конца января 2014 года. После победы Революции достоинства бежал из Украины. Сейчас живет в России.

Экс-премьер был объявлен Украиной в межгосударственный розыск по подозрению в хищении государственных средств.

По материалам: ZN.UA
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Тэги суд Азаров пенсии Розенко
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