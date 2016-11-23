Суд оставил в СИЗО подозреваемого в убийстве полицейских в Днепре

Бывший боец роты "Торнадо" пробудет под стражей еще минимум 2 месяца.

Пугачеву продлили арест Арсен Аваков/Facebook

Шевченковский районный суд Днепра продлил арест бывшего бойца роты МВД "Торнадо" Александра Пугачева, которого подозревают в убийстве патрульных полицейских Артема Кутушева и Ольги Макаренко.

Содержание подозреваемого под стражей продлено на 2 месяца, сообщил "Украинской правде" директор Департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало.

Напомним, утром 25 сентября в Днепре водитель автомобиля Citroen застрелил патрульного полицейского Артема Кутушева, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Сотрудник патрульной полиции погиб на месте, а его напарница Ольга Макаренко получила ранения. Впоследствии она скончалась в больнице во время операции. Кутушев воспитывал трехлетнюю дочь, Макаренко - двух сыновей.

В убийстве патрульных подозревают 33-летнего жителя города Торез Донецкой области Александра Пугачева. Советник министра внутренних дел, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что Пугачев является бывшим бойцом батальона "Торнадо".

Позже глава МВД Арсен Аваков сообщил, что убийца полицейских задержан. Он получил ранение в перестрелке с правоохранителями и ему сделали операцию в одной из больниц Днепра.