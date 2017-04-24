Суд оставил под арестом главу департамента ГФС, арестованного по "делу Насирова"

В ходе судебного заседания подсудимый полностью отрицал выдвинутые ему подозрения.

Суд не стал выпускать из под стражи начальника департамента ГФС, арестованного по "делу Насирова" sfs.gov.ua

Суд отставил под арестом главу Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова, арестованного по "" до 28 мая с альтернативой в виде внесения залога в 8 млн грн.

Как сообщают "Наші гроші", в ходе судебного заседания подсудимый полностью отрицал выдвинутые ему подозрения. В частности – заявил суду, что вся ответственность за предоставление налоговых рассрочек трем фирмам, подконтрольным народному депутату Александру Онищенко, лежит на местных налоговых инспекциях.

"Все выводы, которые делались территориальным органом, они подписаны должностными лицами. Это их компетенция, это их функция. Получив пакеты документов с такими выводами, мы должны были подготовить исключительно проект решений, и у нас не было оснований для того, чтобы на тех этапах отказывать налогоплательщикам в получении рассрочек", – подчеркнул он.

Новиков отметил, что на допросах детективы НАБУ показывали ему "бумагу формата А4, которая не оформлена должным образом, ее нельзя назвать документом".

"Так называемый "алгоритм", где написаны названия налогоплательщиков, и по мнению следствия, именно я подготовил этот документ и направил в территориальные органы на исполнение. Еще раз говорю, что я не являюсь руководителем для территориальных органов – ни главных управлений, ни инспекций. У них есть свое руководство. Не может быть и речи о каких-либо указаниях. Речь идет о том, что Насиров дал указания мне", – подчеркнул подсудимый.

Прокурор САП, в свою очередь, подчеркнул, что указанный "алгоритм" содержит явно преступные указания, а значит, очевидно, не мог быть оформлен официально. По его словам, в ходе следствия экс-замглавы ГФС дал показания о том, что при Насирове в ведомстве была построена схема подготовки "алгоритмов" незаконных указаний, которые доводились до руководителей подчиненных подразделений как с помощью электронных средств, так и из рук в руки.

Подобная практика, по словам прокурора, активно применялась в том числе и Новиковым.

Напомним, 30 марта Соломенский районный суд Киева вынес решение о заключении под стражу начальника департамента погашения обязательств Государственной фискальной службы, задержанного ранее детективами НАБУ в рамках уголовного производства в отношении отстраненного от должности главы ГФС Романа Насирова.

2 марта детективы НАБУ вручили председателю ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в рамках расследования "газового дела Онищенко" по эпизоду о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы. Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству убытков на сумму 2 млрд гривень.

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн гривень залога. Апелляционный суд Киева 13 марта оставил без изменений решение суда первой инстанции.

Однако 16 марта супруга Насирова внесла за него залог на сумму 100 миллионов гривень. Этим же вечером он вышел из СИЗО.

Подробнее о "деле Насирова" читайте в материале Юлии Мостовой "Анализ фискала" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".