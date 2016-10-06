Суд обязал СБУ возбудить дело в связи с пожаром на "Интере"

Сентябрьские события в офисе телеканала будут расследовать как теракт.

Дело о событиях на "Интрере" будут расследовать как теракт Подробности

Шевченковский суд Киева удовлетворил жалобу ООО "Национальные информационные системы" (канал "Интер") и обязал Службу безопасности Украины открыть уголовное дело в связи с сентябрьскими событиями в офисе компании, где произошел пожар. Об этом сказано в решении суда от 5 октября, сообщает агентство "Українські новини"

Суд обязал СБУ открыть уголовное производство по заявлению "Интера", которое поступило в СБУ 12 сентября. В решении отмечено, что телеканал обращался в СБУ с заявлением об открытии уголовного производства по статье 258 Уголовного кодекса (теракт). Представитель СБУ в суд не явился.

ООО "Национальные информационные системы" производит выпуски новостей для телеканала "Интер".

Напомним, во время акции протеста против редакционной политики канала "Интер" 4 сентября в студии телекомпании "Национальные информационные системы" начался пожар. На место инцидента прибыли спасатели и машина скорой помощи. Пожарным удалось ликвидировать пожар. В ГСЧС сообщили, что за вечер офис телекомпании поджигали дважды.

Нескольких участников акции задержала полиции. Как сообщил глава МВД Арсен Аваков, большинство участников акции протеста являются бывшими военнослужащими 30-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Чуть позже их отпустили.

Телеканал "Интер" подал в Генпрокуратуру Украины, МВД, СБУ, Нацполицию заявление о совершении преступления в виде препятствования профессиональной деятельности журналистов.

5 сентября народные депутаты передали в СБУ депутатское обращение с требованием расследоватьантигосударственную деятельность сотрудников телеканала "Интер". В частности, речь идет о высланной из Украины российской гражданке Марии Столяровой и идеологе информационной политики "Интера" гражданине РФ Игоре Шувалове.