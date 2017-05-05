Суд обязал прокуратуру расследовать раздачу Аваковым огнестрельного оружия

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Генпрокуратура отказывалась регистрировать производство, ссылаясь на "не изложенные в полном объеме элементы состава преступления".

Аваков раздает оружие, игнорируя Дисциплинарный устав МВД Пресс-служба Кабмина Украины

Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру зарегистрировать уголовное производство и расследовать факты нарушения законодательства министром внутренних дел Арсеном

Согласно решению суда, Генпрокуратура должна провести расследование изложенных фактов в полном объеме в соответствии с действующим Уголовно-процессуальным кодексом, передают "Українські новини".

ГПУ отказывалась регистрировать производство по заявлению "Українських новин", ссылаясь на "не изложенные в полном объеме элементы состава преступления", однако суд этот аргумент отклонил.

"Закон не возлагает на заявителя обязанность полностью воспроизводить в заявлении либо сообщении об уголовном правонарушении все элементы состава преступления, достаточно изложения объективных признаков преступления", – сказано в решении суда.

Українські новини

Українські новини

Заявитель считает, что, выдавая наградное оружие гражданским лицам, Аваков превышает свои должностные полномочия, так как он делает это, ссылаясь на Дисциплинарный устав Вооруженных сил Украины, которые распространяется на действующих военнослужащих, военнослужащих запаса, пограничников, СБУ и т. д. Но не на главу МВД и гражданских лиц.

В то же время, действующий Дисциплинарный устав МВД позволяет вручать наградное огнестрельное оружие исключительно "лицам руководящего состава органов внутренних дел".

Ограничительная норма была внесена в устав МВД в 2006 году, чтобы пресечь раздачу министрами наградного оружия лицам, на которых не распространяется это право.

В 2015 году Аваков издал приказ об утверждении новой редакции Положения о ведомственной поощрительной награде МВД "Огнестрельное оружие", в котором сослался на Дисциплинарный устав ВСУ вместо Дисциплинарного устава МВД. Но приказ министра не может отменять норму утвержденного Верховной Радой устава, который имеет силу закона.

Глава МВД раздает оружие, ссылаясь на армейский устав Українські новини

Редакция издания изложила эти аргументы в заявлении о совершении преступления, направленном 9 февраля 2017 года в Генеральную прокуратуру и в обращении на имя генпрокурора Юрия Луценко. ГПУ отказалась регистрировать производство и перенаправила заявление в прокуратуру Киева, которая также отказалась открывать на его основании дело.

Редакция выиграла суды всех инстанций у МВД, требуя обнародовать списки награжденных. Но руководство ведомства их скрывает, ссылаясь на законодательство о защите персональных данных.

Ранее журналисты проекта "Наші гроші" сообщало, что на посту главы МВД Арсен Аваков, который неоднократно высказывался категорически против предоставления гражданам права на владение нарезным короткоствольным оружием, вручил 2200 единиц наградного оружия, значительную часть которого получили не сотрудники силовых ведомств, а чиновники, депутаты и их помощники, прокуроры, судьи и даже телеведущие. Гражданским лицам дарили не только стандартные пистолеты "Форт", но и штурмовые винтовки, автоматы, и оружие, сделанное под заказ.

В свою очередь, Аваков сообщил, что на посту министра внутренних дел раздал 1332 единицы наградного оружия сотрудникам МВД и СБУ, военнослужащим Нацгвардии и ВСУ, волонтерам, народным депутатам, прокурорам, министрам, сотрудникам Администрации президента, СНБО, спортсменам, артистам и журналистам.

Согласно позиции МВД, основанием для награждения гражданских лиц оружием являются "особые заслуги по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, проявленные при этом честь и доблесть". Объем заслуг определяется министром по собственному усмотрению.

Осенью прошлого года президент Украины Петр Порошенко ответил на электронную петицию и высказался против свободного владения оружием. Он аргументировал это тем, что большинство украинцев выступают против.

Как писало ZN.UA, Украина - единственное в Европе государство, в котором до сих пор не решен вопрос законной продажи и ношения огнестрельного оружия. При этом швейцарский оружейный проект Small Arms Survey оценил объемы нелегального оружия в Украине от 2 до 6 млн. единиц.