Суд не обязывал НАБУ закрывать "дело Мартыненко" – СМИ

Согласно тексту постановления суда, НАБУ обязали рассмотреть ходатайство защитника депутата и в течение 10 дней вынести решение по этому поводу.

НАБУ продолжает расследовать "дело Мартыненко" Андрей Товстыженко, ZN.UA дело в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненка. Согласно тексту поставновления, которым располагают журналисты программы "Схемы", судя обязал НАБУ рассмотреть ходатайство защитника депутата и в течение 10 дней вынести решение по этому поводу, передает "Радио Свобода".

В тексте постановления также говорится, что полный его текст вместе с мотивировочной частью будет объявлен 16 января в 15 часов 30 минут.



"Суд не может принять решение за детектива в этом случае, детектив должен принимать такое решение по своему усмотрению, исходя из обстоятельств дела", - отмечает юрист ОО "Центр противодействия коррупции" Ольга Веретильник.

В НАБУ также подтвердили, что продолжают расследование "дела Мартыненко", сообщает "Украинская правда".

"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины продолжают расследование фактов получения взяток (неправомерной выгоды) при закупках, осуществленных ГП" НАЭК "Энергоатом", – отмечают в НАБУ.



"Заявления об обязательствах Бюро закрыть это производство вроде бы по решению суда не соответствуют действительности", – говорится в комментарии.

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Ранее пресс-служба экс-депутата распространила сообщение, что 11 января "суд обязал НАБУ закрыть уголовное производство, в котором фигурирует Мартыненко".

Ранее народный депутат Украины Сергей Лещенко обнародовал документы, подтверждающие наличие уголовного дела против Мартыненко. В материалах содержалась информация о том, что Швейцария посылала запрос на имя главы ГПУ по поводу расследования уголовного дела против Мартыненко. В документах идет речь о том, что Мартыненко инкриминируют две статьи – отмывание денег и получение взятки.

В декабре прошлого года сообщалось, что Николаю Мартыненко в Швейцарии может грозить до пяти лет тюрьмы.