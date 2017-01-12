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Суд не обязывал НАБУ закрывать "дело Мартыненко" – СМИ

12 января в 14:55

Согласно тексту постановления суда, НАБУ обязали рассмотреть ходатайство защитника депутата и в течение 10 дней вынести решение по этому поводу.

Николай Мартыненко
НАБУ продолжает расследовать "дело Мартыненко"
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Соломенский суд Киева своим постановлением от 11 января не обязывал детективов НАБУ закрыть дело в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненка. Согласно тексту поставновления, которым располагают журналисты программы "Схемы", судя обязал НАБУ рассмотреть ходатайство защитника депутата и в течение 10 дней вынести решение по этому поводу, передает "Радио Свобода".

В тексте постановления также говорится, что полный его текст вместе с мотивировочной частью будет объявлен 16 января в 15 часов 30 минут.

"Суд не может принять решение за детектива в этом случае, детектив должен принимать такое решение по своему усмотрению, исходя из обстоятельств дела", - отмечает юрист ОО "Центр противодействия коррупции" Ольга Веретильник.

ц2ц

В НАБУ также подтвердили, что продолжают расследование "дела Мартыненко", сообщает "Украинская правда".

"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины продолжают расследование фактов получения взяток (неправомерной выгоды) при закупках, осуществленных ГП" НАЭК "Энергоатом", – отмечают в НАБУ.

"Заявления об обязательствах Бюро закрыть это производство вроде бы по решению суда не соответствуют действительности", – говорится в комментарии.

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Ранее пресс-служба экс-депутата распространила сообщение, что 11 января "суд обязал НАБУ закрыть уголовное производство, в котором фигурирует Мартыненко".

Ранее народный депутат Украины Сергей Лещенко обнародовал документы, подтверждающие наличие уголовного дела против Мартыненко. В материалах содержалась информация о том, что Швейцария посылала запрос на имя главы ГПУ по поводу расследования уголовного дела против Мартыненко. В документах идет речь о том, что Мартыненко инкриминируют две статьи – отмывание денег и получение взятки

В декабре прошлого года сообщалось, что Николаю Мартыненко в Швейцарии может грозить до пяти лет тюрьмы.

 

 

По материалам: Украинская правда , Радіо Свобода ,
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Тэги суд Мартыненко детектив расследование
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