Суд начнет рассмотрение дела Царева 31 января

Царев обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Суд возьмется за дело Царева 31 января Facebook Олега Царева

Шевченковский райсуд Киева намерен начать рассмотрение дела против бывшего народного депутата от Партии регионов Олега Царева 31 января 2017 года.

"Подготовительное судебное заседание по вышеуказанному уголовному производству состоится 31.01.2017 года в 09 час. 00 мин. в помещении Шевченковского районного суда г.Киева по адресу: 03680, г.Киев, ул.Дегтяревская, 31-А, 515 каб.", - говорится в сообщении судьи Павла Слободянюка, опубликованном в газете "Урядовый курьер" во вторник.

Царев обвиняется по ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

В случае неявки Царева суд будет рассматривать дело против него в порядке специального (заочного) судопроизводства.

В июне 2014 года Рада одобрила лишение депутатской неприкосновенности Царева и взятие его под стражу. Однако экс-регионал сбежал на неподконтрольную Украине территорию, находился в Донецке. Позднее перебрался в Москву, где, по его утверждениям, представлял "интересы Новороссии", позже – в Крым.

Следует также отметить, что об объявлении Олега Царева в розыск еще в июне 2014 года сообщал тогдашний исполняющий обязанности генерального прокурора Олег Махницкий.