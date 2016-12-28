Суд начнет рассмотрение дела Царева 31 января

Царев обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
"Подготовительное судебное заседание по вышеуказанному уголовному производству состоится 31.01.2017 года в 09 час. 00 мин. в помещении Шевченковского районного суда г.Киева по адресу: 03680, г.Киев, ул.Дегтяревская, 31-А, 515 каб.", - говорится в сообщении судьи Павла Слободянюка, опубликованном в газете "Урядовый курьер" во вторник.
Царев обвиняется по ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.
В случае неявки Царева суд будет рассматривать дело против него в порядке специального (заочного) судопроизводства.
В июне 2014 года Рада одобрила лишение депутатской неприкосновенности Царева и взятие его под стражу. Однако экс-регионал сбежал на неподконтрольную Украине территорию, находился в Донецке. Позднее перебрался в Москву, где, по его утверждениям, представлял "интересы Новороссии", позже – в Крым.
Следует также отметить, что об объявлении Олега Царева в розыск еще в июне 2014 года сообщал тогдашний исполняющий обязанности генерального прокурора Олег Махницкий.Интерфакс-Украина