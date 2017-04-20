Суд на 6 лет осудил дезертировавшего к боевиками "ДНР" офицера ВСУ

Злоумышленник "служил" террористам на должностях водителя-электрика и радиотелефониста.

Дезертир ВСУ осужден на 6 лет за службу в рядах террористов "ДНР" vk.com/donetskhd

Красноармейский суд приговорил к шести годам тюрьмы бывшего украинского военнослужащего ВСУ по обвинению в дезертирстве и сотрудничестве с, сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

"В августе 2014 года мужчина призван в ряды ВСУ, где он получил звание лейтенанта. Однако уже в декабре того же года боец самовольно покинул военную часть с целью уклонения от дальнейшей службы. В январе 2015 года дезертир добровольно вступил в ряды террористической организации "ДНР", где получил военный билет, оружие, форму и принес присягу. Используя позывной "Одесса", он служил террористам на должностях водителя-электрика и радиотелефониста", - говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан на КПВВ "Георгиевка" в мае 2015 года. При этом у него были изъяты два военных билета - ВСУ и "ДНР".

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Славянске боевика "ДНР", обоснованно подозреваемого в причастности к пыткам украинских заложников.

Напомним, 8 февраля Торезский городской суд приговорил гражданина Российской Федерации к 11 годам лишения свободы за участие в боевых действиях против Украины в составе незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".