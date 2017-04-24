Суд Молдовы на этой неделе рассмотрит вопрос экстрадиции Чауса в Украину

Судью-беглеца отпустили под домашний арест из-за невозможности влиять на ход следствия.

Вопрос экстрадиции Чауса рассмотрят уже на этой неделе strana.ua

Суд Молдовы на этой неделе рассмотрит апелляцию прокуратуры на меру пресечения в виде домашнего ареста для судьии выдаче его украинским правоохранительным органам, сообщили Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины молдавские коллеги.

"Сейчас, по информации Антикоррупционной прокуратуры Молдовы, судья Николай Чаус находится под экстрадиционным арестом, однако судом Молдовы, учитывая его нахождение под стражей более месяца и отсутствие возможности влиять на ход следствия, принято решение о применении меры пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в пресс-службе САП.

В прокуратуре также отметили, что в настоящее время все процессуальные действия с судьей-беглецом проводят правоохранительные органы Молдовы, поскольку он находится именно на территории этой страны.

Напомним, 1 марта стало известно, что судья-беглец Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, которого НАБУ разоблачило в получении взятки в 150 тысяч долларов в августе прошлого года, был задержан в Молдове.

Как сообщил глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь, Чаус сам сдался правоохранителям в Кишиневе, явившись в полицию.

2 марта суд Кишинева арестовал украинского судью Николая Чауса на 15 суток.

В дальнейшем защита Чауса, обратилась к президенту Молдовы с просьбой предоставить ему политическое убежище.