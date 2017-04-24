Суд Молдовы на этой неделе рассмотрит вопрос экстрадиции Чауса в Украину

Судью-беглеца отпустили под домашний арест из-за невозможности влиять на ход следствия.
"Сейчас, по информации Антикоррупционной прокуратуры Молдовы, судья Николай Чаус находится под экстрадиционным арестом, однако судом Молдовы, учитывая его нахождение под стражей более месяца и отсутствие возможности влиять на ход следствия, принято решение о применении меры пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в пресс-службе САП.
В прокуратуре также отметили, что в настоящее время все процессуальные действия с судьей-беглецом проводят правоохранительные органы Молдовы, поскольку он находится именно на территории этой страны.
Напомним, 1 марта стало известно, что судья-беглец Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, которого НАБУ разоблачило в получении взятки в 150 тысяч долларов в августе прошлого года, был задержан в Молдове.
Как сообщил глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь, Чаус сам сдался правоохранителям в Кишиневе, явившись в полицию.
2 марта суд Кишинева арестовал украинского судью Николая Чауса на 15 суток.
В дальнейшем защита Чауса, обратилась к президенту Молдовы с просьбой предоставить ему политическое убежище.ZN.UA